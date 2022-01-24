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Названный «пророссийским лидером» Мураев заявил, что МИД Британии «подставили»

Украинский политик Мураев: британский МИД подставил человек «не в теме»

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Евгений Мураев/Facebook

Экс-депутат Рады Евгений Мураев, которого МИД Великобритании назвал «пророссийским лидером в Киеве», заявил, что внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства «подставили». Об этом он сказал в беседе с британским телеканалом Channel 4.

Политик считает, что некто, кто был «неглубоко в теме», передал документы, на которых и строятся обвинения Лондона.

«Но в любом случае, я либо дождусь все-таки опровержения, либо все-таки буду доказывать, наверное, свое право в суде, чтобы все понимали, чем руководствует министерство иностранных дел Великобритании, тиражируя подобные фейки», — сказал Мураев.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что у них есть данные, что российские спецслужбы якобы планируют внедрить в качестве главы украинского правительства «пророссийского лидера», бывшего депутата Рады Евгения Мураева. Кроме того, британские дипломаты обвинили российские спецслужбы в связях с бывшими украинскими политиками.

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава, а затем создал свою политсилу — «Наши». До этого он был владельцем телеканала NewsOne, также основал телеканал «Наш». NewsOne вместе с «112 Украина» и ZIK прекратили эфирное вещание на Украине в связи с запретом президента Владимира Зеленского. Сейчас Мураеву продолжает принадлежать телеканал «Наш».

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