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Парламент Армении получил обращение президента об отставке

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Парламент Армении получил обращение президента страны Армена Саркисяна об отставке. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь спикера законодательного органа Цовинар Хачатрян.

«Мы получили обращение президента», — сказал представитель парламента.

Согласно конституции Армении, после отставки Саркисяна и до вступления в должность следующего президента его полномочия будет исполнять председатель Национального собрания (парламента). Внеочередные выборы, согласно основному закону государства, должны состояться не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии.

Президент Армении избирается Национальным Собранием (парламентом) сроком на семь лет. При этом один и тот же человек не может занимать эту должность дважды.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив свое решение тем, что он не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач. По его словам, нынешняя Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.

Саркисян вступил на должность президента Армении весной 2018 года. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими.

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