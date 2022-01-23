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Посольство РФ назвало анекдотичным заявление Лондона о «пророссийской власти» в Киеве

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Alastair Grant/AP

Посольство России в Великобритании призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации по поводу Украины и внести вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Последняя же новость — о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады [Евгения Мураева], который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, — и вовсе анекдотична», — заявили в диппредставительстве.

Также там добавили, что Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений, а также отметили «очевидную деградацию» британского экспертного потенциала на российском и украинском направлении.

Ранее в британском МИД заявили, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы. По данным внешнеполитического ведомства, в качестве потенциального пророссийского лидера рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев. Кроме того, британские дипломаты обвинили российские спецслужбы в связях с бывшими украинскими политиками.

В МИД России в свою очередь назвали «чушью и дезинформацией» заявление коллег из Великобритании.

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