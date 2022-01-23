Госсекретарь МИД Франции назвал безумием предложения оппозиции выйти из НАТО

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон назвал неприемлемым предложение лидеров французской оппозиции выйти из НАТО. Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe1.

По его словам, подобный поступок был бы для Франции безрассудным в настоящий момент.

Бон добавил, что страны Запада должны консолидироваться в текущей напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине. В противном случае, разделение западных стран станет «лучшим подарком для России».

Ранее за выход Франции из НАТО выступил депутат французского парламента, лидер движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. По словам политика, Россия — это партнер Франции, из которого лично он не собирается «делать врага». Также о выходе из североатлантического альянса ранее говорил лидер движения «Реконкиста» Эрик Земмур.