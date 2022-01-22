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Берлускони передумал становиться президентом Италии

ANSA: Берлускони не станет баллотироваться в президенты Италии

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Global Look Press

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, претендовавший до этого на пост президента, не станет выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах. Об этом сообщает агентство ANSA.

По сведениям агентства, Берлускони уверен, что Италии в настоящий момент требуется «единство», чтобы вывести ее из кризиса, спровоцированного ситуацией в сфере здравоохранения.

Премьер-министром Италии, как допускает Берлускони, должен оставаться Марио Драги.

«Я продолжу служить свой стране другими способами, как я это и делал в последние годы: как политический лидер и как член Европарламента», — отметил политик.

В начале декабря прошлого года появилась информация, что Берлускони намерен баллотироваться в президенты Италии.

Также в октябре Берлускони оправдали по эпизоду в деле о проституции несовершеннолетних.

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