Политолог оценил слова командующего ВМС Германии о Крыме

Политолог Руслан Бальбек заявил, что слова командующего военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха могут говорить о «реальном положении дел» в Германии в части Крыма и Украины. Об этом сообщает RT.

До этого пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко потребовал, чтобы власти Германии опровергли слова Шенбаха о невозможности Крыма войти в состав Украины.

«Ну что тут скажешь, не стал лукавить ни перед собой, ни перед обществом немецкий адмирал. Выдал им всем реальное положение дел, как говорится, без лишних сантиментов и реверансов», — подчеркнул политолог.

Как считает Бальбек, Украина «ожидаемо устроила истерику».

«Мол, мы на картах Крым своим рисуем. Так и хочется сказать: «Панове, вы на своих картах можете хоть полмира Украиной обозначить, но желаемое и действительное очень сильно различаются», — объяснил он.

Ранее в немецком Минобороны отреагировали на слова командующего ВМС о Крыме.