В МИД России разоблачили «информационную спецоперацию» США

Москва ждет провокаций со стороны Вашингтона и Киева на фоне публикации Bloomberg, в которой утверждается, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не начинать «войну» на Украине во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом написала в Telegram представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, агентство не обратилось к российским или китайским источникам за подтверждением этой информации, опубликовав сведения, полученные от американского дипломата в Китае.

«Хотя у Bloomberg было в старые и не такие злые времена «золотое правило» - не менее двух, а то и трех верифицированных источников должны подтвердить добытые сведения», — напомнила Захарова.

Она отметила, что американские СМИ опубликовали много информации о гипотетическом нападении России на Украину, госсекретарь Энтони Блинкен только что посетил Киев, а Вашингтон бойкотировал Олимпиаду, стартующую в китайской столице в январе.

«Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», — сделала вывод представитель МИД.

Захарова также отметила, что опубликованный Bloomberg материал является «информационной спецоперацией соответствующих американских служб».

Ранее Захарова отреагировала на подготовленный американским Государственным департаментом бюллетень о политике России на украинском направлении.