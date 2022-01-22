США определились с датой начала эвакуации дипломатов с Украины

Государственный департамент Соединенных Штатов распорядился с понедельника, 24 января, приступить к эвакуации семей дипломатов из американского посольства на Украине. Об этом сообщается в Twitter-профиле журналиста издания FoxNews Лукаса Томлинсона.

«Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник», — уточняется в публикации журналиста.

Такую информацию Томлинсону предоставили официальные американские лица. Других подробностей, связанных с предстоящей эвакуацией семей сотрудников дипмиссии, пока нет. Официальное подтверждение начала эвакуации отсутствует.

Ранее появились сведения, что США могут на следующей неделе начать эвакуацию людей из посольства в Киеве.

В течение последних месяцев на Западе, и Украине в частности, начали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.