Посол Украины заявил, что Зеленский готов к диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

По словам дипломата, украинский лидер «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным», но Москва «отвергает» эту возможность.

Мельник полагает, что «крайне важно», чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц лично выступал за возобновление «нормандского формата» по Донбассу, и вновь призвал правительство Германии переосмыслить позицию в вопросе поставок оружия на Украину.

«<...> Будем безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину», — сказал Мельник.

По мнению дипломата, Украине требуются «100 тысяч касок и бронежилетов» для добровольцев, которые идут в народное ополчение.

Ранее представитель минобороны ФРГ заявил, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности Украине.

Позднее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт предложила альтернативу поставок оружия на Украину. Так, по ее словам, Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для украинской армии. Она добавила, что ФРГ также проведет для Украины обучение по возведению и использованию госпиталя. Ламбрехт отметила, что нужно сделать все возможное для деэскалации, поэтому поставки оружия в данный момент бесполезны.