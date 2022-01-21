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В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: пока неизвестно, состоится ли встреча Путина и Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не знает, может ли встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стать следующим шагом в рамках переговоров по предложенным Россией гарантиям безопасности. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Это может быть следующим шагом, а может и не быть. И я не могу дать вам прогноз, произойдет ли это и когда произойдет», — сказала она.

По ее словам, если в администрации президента США сочтут такой шаг эффективным, то встреча может состояться, а «президент всегда открыт для взаимодействия между лидерами».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты готовы к дальнейшим переговорам на уровне президентов обеих стран, «если это будет полезным».

По его словам, американский лидер Джо Байден готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса.

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