В Раде посоветовали украинцам держать «тревожный чемодан» из-за России

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский заявил, что украинцам всегда стоит держать при себе «тревожный чемоданчик» из-за угрозы войны. Об этом он сообщил агентству «Укринформ».

«Тревожный чемодан» гражданам следует держать всегда, несмотря на наличие или отсутствие состояния войны, угрозы войны, особого периода, потому что может возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, следствием которой может стать, например, уничтожение документов», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что в данный момент такой угрозы нет, так как разведка заранее предупредит граждан в случае агрессии со стороны России.

Ранее СБУ обвинила Россию в «минировании» школ Украины. С начала года поступило около 300 угроз о взрывных устройствах в соцобъектах Украины, сообщает портал «Страна.ua».

В ведомстве считают, что российские спецслужбы используют псевдоминирование соцобъектов как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. В СБУ подсчитали, что с начала 2022 года было 300 таких сообщений, а за весь прошлый год — 1100.

До этого сообщалось, что украинская полиция проверяет офис президента страны Владимира Зеленского после сообщения о минировании. Силовики не пускают людей на улицу Банковую в Киеве, где расположено здание офиса президента. При этом сотрудников офиса не эвакуируют. У здания дежурит скорая помощь.