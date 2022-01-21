Блинкен прокомментировал возможную встречу президентов России и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты готовы к дальнейшим переговорам на уровне президентов обеих стран, «если это будет полезным». Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров, передает ТАСС.

По его словам, американский лидер Джо Байден готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса.

Ранее Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором «переговоров или конфликта». Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, США готовы к обоим вариантам. Он подчеркнул, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и повлечет ответ.

До этого Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике мышление западного мира.

В качестве примера глава МИД РФ привел в пример цитату экс-главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини: «Когда ЕС находится в регионе, другим странам там делать нечего».