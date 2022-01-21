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Песков раскритиковал проект санкций США против России

Песков назвал проект санкций США против России абсурдным и отказался его комментировать

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подверг критике проект санкций американских конгрессменов в отношении российской политической элиты, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина.

«Законодатели американские упражняются кто во что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам — тем больше они девальвируются, эти идеи. Уже считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать», — сказал представитель Кремля.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергея Собянина, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Памфилова заявила, что ей «наплевать» на возможные санкции США в отношении нее.

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Санкции против России
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