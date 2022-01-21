Зеленский заявил о готовности всех украинцев воевать за родину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что защищать страну будут даже украинцы, хорошо относящиеся к России.

«Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину — даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все собираются защищать нашу страну. Помимо армии, абсолютно каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю», — рассказал глава государства.

По его словам, Украина выступает за дипломатическое решение разногласий, поскольку в войне между Россией и Украиной не будет победителей.

«Если мы собираемся защищать себя от одной из самых мощных армий в мире, то тогда это будет война. И если это будет война, то это будет большая война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию», — объяснил Зеленский.

Он подытожил свою мысль, призвав к диалогу с Россией. Как отметил президент, он обратился к США за помощью в поиске формата для переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что Россия сможет справиться с введенными против нее новыми санкциями, и выступил с призывом ввести их «уже сейчас».