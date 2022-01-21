Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Средняя цена Lada Vesta оказалась выше, чем у Hyundai Solaris 13:38
Путин обсудил с финским президентом Ниинистё ситуацию на Украине 13:36
Блинкен заявил о желании США урегулировать разногласия с Россией... 13:35
Рябков рассказал, когда США ответят России по гарантиям безопасности 13:33
Фанаты «Спартака» будут бойкотировать матчи красно-белых из-за введения Fan ID 13:32
Парень Ким Кардашьян опасается за свою жизнь после угроз Канье Уэста 13:31
Зеленский назвал первый город возможной «оккупации» России 13:31
Лавров начал переговоры с Блинкеном с рукопожатия 13:21
Гвинет Пэлтроу выпустила свечу под названием «Руки прочь от моей вагины» 13:20
В законопроекте о кредитных каникулах нашли лазейку для заемщиков 13:16

Зеленский заявил о готовности всех украинцев воевать за родину

Зеленский: поддерживающие Россию украинцы встанут на защиту родины в случае войны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что защищать страну будут даже украинцы, хорошо относящиеся к России.

«Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину — даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все собираются защищать нашу страну. Помимо армии, абсолютно каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю», — рассказал глава государства.

По его словам, Украина выступает за дипломатическое решение разногласий, поскольку в войне между Россией и Украиной не будет победителей.

«Если мы собираемся защищать себя от одной из самых мощных армий в мире, то тогда это будет война. И если это будет война, то это будет большая война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию», — объяснил Зеленский.

Он подытожил свою мысль, призвав к диалогу с Россией. Как отметил президент, он обратился к США за помощью в поиске формата для переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что Россия сможет справиться с введенными против нее новыми санкциями, и выступил с призывом ввести их «уже сейчас».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть