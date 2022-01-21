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Украина вложила $86 млн в обустройство границы с Россией

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Inna Varenytsia/AP

Расходы Украины на обустройство государственной границы с Россией уже превысили более $86 млн. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

Обустройство границы осуществляется по проекту «Стена». С 2015 года по 2021 год из госбюджета Украины на возведение «Стены» ушло 2,437 млрд гривен.

При строительстве обустроили 403 км противотранспортных рвов, построили 332 км рокадных дорог. Кроме того, сделаны 149 мостов через овраги.

Также на участках границы в Харьковской области предусмотрели четыре опорных пункта и девять огневых позиций.

В конце декабря прошлого года кабинет министров Украины утвердил новую программу усиления защиты границ. Данная программа пришла на смену «Стене». В 2022 году ожидается, что обустроят почти 1,7 тыс. км границы с Россией и порядка 1,1 тыс. км границы с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Украина потратит на забор с Россией и Белоруссией $1,33 млрд. В Киеве считают, что проект должен окупиться. Объясняется это уменьшением потерь государственного бюджета от контрабанды.

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