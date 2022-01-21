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Зеленский сравнил себя с 40-м американским президентом

Зеленский восхитился президентом США Рейганом и сравнил себя с ним

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом в ходе интервью. Об этом сообщает издание Washington Post.

Во время беседы с Зеленским у него спросили, как ему, человеку с карьерой актера и без военного прошлого, удалось справиться с «кошмаром» на границе с Украиной».

«Рональд Рейган тоже не был военным человеком», — подчеркнул украинский глава государства.

Также Зеленский отметил, что ему очень нравится Рейган и он восхищается им.

«Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — добавил президент Украины.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Его предшественник Петр Порошенко сейчас фигурант расследования по делу о государственной измене.

Ранее Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия между США и Украиной.

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