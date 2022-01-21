Зеленский сравнил себя с 40-м американским президентом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом в ходе интервью. Об этом сообщает издание Washington Post.
Во время беседы с Зеленским у него спросили, как ему, человеку с карьерой актера и без военного прошлого, удалось справиться с «кошмаром» на границе с Украиной».
«Рональд Рейган тоже не был военным человеком», — подчеркнул украинский глава государства.
Также Зеленский отметил, что ему очень нравится Рейган и он восхищается им.
«Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — добавил президент Украины.
Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Его предшественник Петр Порошенко сейчас фигурант расследования по делу о государственной измене.
Ранее Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия между США и Украиной.