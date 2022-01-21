Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский рассказал, как погулял по горам с президентом Польши 01:25
Хозяйка узнала мяуканье пропавшего кота по телефону 01:21
Милонов о презентации игрока ЦСКА Языджи: за это нужно отрубать руки 01:17
Полицейские в США арестовали Эльзу из «Холодного сердца» 01:14
Глава МИД ФРГ Бербок обратилась к России 01:07
Блинкен прибыл на переговоры с Лавровым в Женеву 01:06
В Вашингтоне объяснили, почему Сенат США не может принять новые санкции против России 00:52
США выдвинули обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с самолетом... 00:50
Петербургу для уборки снега не хватает 10 тыс. мигрантов с лопатами 00:46
Хабиб поделился воспоминаниями о первом бое в UFC 00:43

Госдеп утверждает, что русскому языку и русскоязычным на Украине ничего не угрожает

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

В информационном бюллетене, посвященном российской «дезинформации» по ситуации на Украине, Государственный департамент Соединенных Штатов утверждает, что русскому языку и русскоязычным на Украине ничего не угрожает. Бюллетень опубликован на сайте Госдепартамента.

«ФАКТ: нет достоверных сообщений об угрозах со стороны украинского правительства этническим русским или русскоязычным. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестких репрессий и страха», — указано в сообщении.

Кроме того, Госдепартамент утверждает, что Россия принуждает украинских граждан получать российское гражданство под угрозой лишения имущества, а национальные меньшинства в Крыму преследуются.

Единственным «достоверным сообщением», на которое ссылается Госдепартамент, является статья представителя организации Human Right Watch Юлии Горбуновой, которая называет себя расследователем по вопросам прав человека в России и на Украине.

Ранее Госдеп США опубликовал примеры «дезинформации» России о ситуации на Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть