Госдеп утверждает, что русскому языку и русскоязычным на Украине ничего не угрожает

В информационном бюллетене, посвященном российской «дезинформации» по ситуации на Украине, Государственный департамент Соединенных Штатов утверждает, что русскому языку и русскоязычным на Украине ничего не угрожает. Бюллетень опубликован на сайте Госдепартамента.

«ФАКТ: нет достоверных сообщений об угрозах со стороны украинского правительства этническим русским или русскоязычным. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестких репрессий и страха», — указано в сообщении.

Кроме того, Госдепартамент утверждает, что Россия принуждает украинских граждан получать российское гражданство под угрозой лишения имущества, а национальные меньшинства в Крыму преследуются.

Единственным «достоверным сообщением», на которое ссылается Госдепартамент, является статья представителя организации Human Right Watch Юлии Горбуновой, которая называет себя расследователем по вопросам прав человека в России и на Украине.

Ранее Госдеп США опубликовал примеры «дезинформации» России о ситуации на Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.