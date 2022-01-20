В Кремле оценили идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в идее президента Турции Тайипа Эрдогана организовать личную встречу Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского нет ничего. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По этой встрече нет ничего, есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение Киевом минского комплекса мер», — заявил Песков.

Ранее Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что «придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и (своему) будущему визиту на Украину». При этом он не уточнил, когда может состояться следующий визит российского президента в республику.

В Reuters со ссылкой на источники среди турецких дипломатов заявили, что Россия и Украина могут рассмотреть идею участия Турции в разрешении конфликта между ними.

«И Россия, и Украина положительно относятся к посредничеству Турции», — заявил один из собеседников агентства.