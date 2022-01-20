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Reuters: Россия и Украина не возражают против посредничества Турции в переговорах

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Murad Sezer/Reuters

Россия и Украина могут рассмотреть идею участия Турции в разрешении конфликта между ними. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди турецких дипломатов.

«И Россия, и Украина положительно относятся к посредничеству Турции», — заявил один из собеседников агентства.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что «придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и (своему) будущему визиту на Украину». При этом он не уточнил, когда может состояться следующий визит российского президента в республику.

До этого стало известно, что Турция планирует организовать переговоры между Россией и Украиной по минским соглашениям. Их планируется провести в Стамбуле.

«Переговоры по минским соглашениям должны состоятся в Стамбуле. В них должны поучаствовать те же игроки, что и раньше: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса должны стать частыми и регулярными», — рассказал источник в МИД Турции.

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