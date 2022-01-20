Блинкен: Путин не верит в суверенитет Украины

Президент России Владимир Путин не считает Украину «настоящим государством». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает канал In time Ukraine.

«Он закладывает основы для вторжения, потому что не верит, что Украина – суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту [США Джорджу] Бушу. Он сказал: «Украина не настоящее государство», — сказал Блинкен.

12 июля прошлого года Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал возникшую между ними стену большой бедой.

При этом на недавней встрече с президентом США Джо Байденом российский лидер подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России.

В ответ на статью Путина бывший президент Украины Петр Порошенко написал материал, в котором заявил, что у его народа нет проблем с собственной идентичностью. По его словам, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».