США ввели санкции против 4 украинских политиков за связи с Россией

Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с «причиняющими вред действиями России за рубежом». Об этом сообщает Reuters.

В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник.

«Мы не будем ждать, чтобы противодействовать России, мы предпринимаем шаги для того, чтобы сделать это сейчас. Наши действия демонстрируют, что мы поддерживаем украинское правительство в стремлении выявить, разоблачить и подорвать усилия России по дестабилизации внутри Украины», — заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

В Минфине Соединенных Штатов отметили, что указанные в санкционном списке лица «действуют по указанию СБУ и ФСБ России», а также «сыграли определенную роль по дестабилизации суверенных стран, в том числе США, в поддержку Кремля.

Ранее американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России.