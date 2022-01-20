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Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина, ужаснувшей поляков

Экс-глава НАТО Робертсон: шутка Путина про «Дом Советов» ужаснула польскую делегацию

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РИА «Новости»

Экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Джордж Робертсон рассказал, что президент России Владимир Путин во время одного из заседаний Совета Россия – НАТО пошутил так, что это ужаснуло польскую делегацию. Об этом сообщает Foreign Policy.

По словам Робертсона ситуация произошла на первом заседании Совета. Тогда Путин с серьезным видом спросил: «Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» По словам экс-генсека Североатлантического альянса, переводчик тогда понял намек на Советский Союз и перевел фразу Путина как House of Soviets.

Робертсон подчеркнул, что польская делегация после этой фразы пришла в ужас, но «это была просто шутка президента России».

Бывший генсек НАТО также добавил, что впервые встретился с Путиным в феврале 2000 года. Тогда российский президент заявил Робертсону, что хотел бы «возобновить отношения с Североатлантическим альянсом шаг за шагом».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в скором времени альянс направит России собственные письменные предложения в ответ на предложения Москвы по безопасности.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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