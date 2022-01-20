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В КПРФ объяснили внесение предложения о признании ДНР и ЛНР

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Депутаты от КПРФ решили внести предложение о признании самопровозглашенных республик Донбасса, чтобы защитить проживающих там людей, сказал «Газете.Ru» один из авторов проекта Николай Коломейцев.

«Ситуация в Донбассе крайне тяжелая, люди восемь лет живут в условиях войны, неопределенности и бедствий. Этому уже пора положить конец. Примеры — Абхазия и Южная Осетия. Там тоже были бандитизм, обстрелы. Как только их признали, все успокоилось. Вот и Донбасс… Пора уже людей защитить от произвола, когда среди ночи стреляют, школы разрушают, больницы. Там же стреляют в основном по социальным объектам и по мирным гражданам», — отметил парламентарий.

По его словам, проект обращения к президенту был готов и раньше, а внесли его после того, как глава государства Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров в своих больших интервью коснулись этой темы.

«Мы решили им помочь, чтобы они более концентрировано ответили, уже конкретно. Отвечать-то проще, чем реализовывать решения. <…> Признает ли президент республики — увидим. Мы внесли письменное предложение, а что считает он, увидим по реакции», — сказал Коломейцев.

Накануне КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР.

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