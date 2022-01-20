Байден рассказал о последствиях запрета российским банкам использовать доллар

Президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против России, связанных с запретом российским банкам проводить операции в долларах, негативно скажутся на экономике западных стран. Слова американского лидера передает ТАСС.

«Введение серьезных санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», — сказал он.

В том же выступлении Байден выразил уверенность, что президент России Владимир Путин не хочет полномасштабной войны с Западом. Однако, по мнению главы Белого дома, Путин будет давить на США и Евросоюз «настолько серьезно, насколько только сможет».

Также американский президент заявил, что последствия «завоевания» Украины будут для России катастрофическими.

Шансы скорого вступления Украины в НАТО Байден оценил как невысокие.