Уровень вакцинации от COVID-19 в Венесуэле достиг 95%

В Венесуэле уровень вакцинации жителей против COVID-19 достиг 95% от числа всех взрослых граждан. Об этом в среду заявил президент страны Николас Мадуро, его слова передает портал teleSUR.

«Несмотря на трудности, связанные с экономическими санкциями США, мы закупили необходимые вакцины для массовой кампании по иммунизации, в которой участвуют дети, подростки и иностранцы», — приводит издание слова Мадуро.

Он добавил, что высокий уровень вакцинации позволил правительству Венесуэлы начать отмену ограничений, не вызывая при этом роста заболеваемости и смертей.

При этом он добавил, что из-за распространения «омикрона» необходимо продолжать «соблюдать санитарно-профилактические меры».

На 19 января в этой латиноамериканской стране было зарегистрирован 458 731 случай заболевания коронавирусом и 5 387 связанных с ним смертей.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что самой востребованной вакциной в стране является российский «Спутник V». Он добавил, что в республике используются также китайские и кубинские препараты.