Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Турция отправит в Афганистан 700 тонн гуманитарной помощи 23:25
Немец Лессер опубликовал совместное фото с Латыповым из Италии 23:19
ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки 23:17
Пострадавшую в ДТП в Новой Москве беременную женщину доставили в больницу... 23:15
Vogue раскритиковали за позднее сообщение о смерти бывшего редактора 23:04
Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос 22:57
Немецкий депутат Хенке заявил, что сближение России и Германии неизбежно 22:56
Губерниев ответил Галицкому на слова, что лучшие российские футболисты должны играть... 22:54
Зеленский призвал украинцев не паниковать и не вестись на фейки о вторжении РФ 22:39
Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в «Зените» 22:36

Уровень вакцинации от COVID-19 в Венесуэле достиг 95%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ariana Cubillos/AP

В Венесуэле уровень вакцинации жителей против COVID-19 достиг 95% от числа всех взрослых граждан. Об этом в среду заявил президент страны Николас Мадуро, его слова передает портал teleSUR.

«Несмотря на трудности, связанные с экономическими санкциями США, мы закупили необходимые вакцины для массовой кампании по иммунизации, в которой участвуют дети, подростки и иностранцы», — приводит издание слова Мадуро.

Он добавил, что высокий уровень вакцинации позволил правительству Венесуэлы начать отмену ограничений, не вызывая при этом роста заболеваемости и смертей.

При этом он добавил, что из-за распространения «омикрона» необходимо продолжать «соблюдать санитарно-профилактические меры».

На 19 января в этой латиноамериканской стране было зарегистрирован 458 731 случай заболевания коронавирусом и 5 387 связанных с ним смертей.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что самой востребованной вакциной в стране является российский «Спутник V». Он добавил, что в республике используются также китайские и кубинские препараты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть