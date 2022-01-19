Бывший глава СБУ предложил переименовать Украину в Русь-Украину

Генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что украинскому правительству необходимо изменить название страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

«Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина», — сказал он.

Смешко считает, что слова Русь и Россия — это разные вещи «как русский и российский».

Ранее фракция «Голос» в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения — она предлагает использовать на территории Украины древнее историческое название России «Московия». Кроме того, авторы инициативы предлагают отказаться от использования в определении РФ «исторического названия территории современной Украины «Русь» и производных.

В декабре прошлого года Львовский областной совет уже просил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию.

В 12 веке Киевская Русь разделилась на независимые княжества, при этом некоторое время Киев продолжал считаться главным городом. Объединительные процессы начались еще в 13 веке, но они были прерваны монгольским нашествием. После ослабления власти Киева и постоянных междоусобных войн, попытки к объединению усилились. Князь Иван III завершил в 15 веке объединение русских земель вокруг Москвы.

Московия — название Русского государства в западных источниках, употреблявшееся с 15 до начала 18 века. Различные исследователи полагают, что использованию термина способствовала польско-литовская пропаганда, которая сознательно сохраняла терминологию феодальной раздробленности.