В Германии судят сирийского врача за пытки в госпитале

В Высшем окружном суде во Франкфурте-на-Майне начался судебный процесс над 36-летним сирийским врачом, которого обвиняют в пытках пациентов военного госпиталя, бывших противниками президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

Подсудимый, который проходит на процессе под условным именем Алаа М., работал врачом в военной тюрьме и больницах в Хомсе и Дамаске в 2011 и 2012 годах.

В 2015 году он приехал в Германию и работал врачом в нескольких немецких клиниках, став одним из 5 тыс. сирийских медиков, получивших рабочую визу в Германии. В июне 2020 года его арестовали и поместили в следственный изолятор.

Известно, что у задержанного двое детей. Он отрицает обвинения.

Ранее Высший земельный суд в Кобленце (Германия) вынес историческое решение в отношении 44-летнего сирийца Эйяда А., приговорив его к четырем с половиной годам тюремного заключения за пособничество преступлениям против человечности.