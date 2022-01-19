Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Недостаточно связей»: чемпионов мира не выпускали из России... 20:29
Губерниев: в нашем мире есть красивые умные женщины, а есть Виктория Боня! 20:23
В Москве мужчина попытался изнасиловать женщину на улице при людях 20:10
Боня о презентации Языджи: это беспредел и хамство, женщины должны поднять бунт! 20:09
Назарбаева обвинили в сокрытии миллиардов долларов 20:09
Украина надеется на «сильный пакет санкций» против России со стороны США... 20:03
Губерниев опубликовал фото, на котором он позирует с голым торсом на фоне... 19:57
В возрасте 92 лет умер бывший митрополит Санкт-Петербурга Владимир 19:43
Появились подробности задержания замглавы Минтранса по делу о коррупции 19:39
Главный тренер «Зенита» Семак высказался об обиде Дзюбы 19:38

В Германии судят сирийского врача за пытки в госпитале

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Высшем окружном суде во Франкфурте-на-Майне начался судебный процесс над 36-летним сирийским врачом, которого обвиняют в пытках пациентов военного госпиталя, бывших противниками президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

Подсудимый, который проходит на процессе под условным именем Алаа М., работал врачом в военной тюрьме и больницах в Хомсе и Дамаске в 2011 и 2012 годах.

В 2015 году он приехал в Германию и работал врачом в нескольких немецких клиниках, став одним из 5 тыс. сирийских медиков, получивших рабочую визу в Германии. В июне 2020 года его арестовали и поместили в следственный изолятор.

Известно, что у задержанного двое детей. Он отрицает обвинения.

Ранее Высший земельный суд в Кобленце (Германия) вынес историческое решение в отношении 44-летнего сирийца Эйяда А., приговорив его к четырем с половиной годам тюремного заключения за пособничество преступлениям против человечности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть