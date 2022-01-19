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Песков ответил на сообщения о саммите Россия-Украина в Иерусалиме

Песков: Россия не получала от Израиля предложений о проведении саммита РФ-Украина в Иерусалиме

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости», прокомментировал сообщения средств массовой информации о предложении Израиля провести российско-украинский саммит на территории Иерусалима.

Как заявил представитель Кремля, Москва не получала таких предложений от израильских коллег.

Ранее портал Axios сообщил, что в октябре прошлого года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести саммит Россия-Украина на территории Иерусалима. Идею такой площадки прошлой весной высказали украинские власти в беседе с бывшим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным издания, Кремль по меньшей мере дважды был ознакомлен с этой инициативой, но не поддержал ее.

Стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского на переговоры для снижения напряженности между двумя странами.

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