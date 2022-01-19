В Совете по межнациональным отношениям назвали сомнительным посредничество Турции в переговорах РФ и Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил предложение президента Турции провести в его стране переговоры глав России и Украины.

«Турция — это не нейтральная страна. Это страна, которая продает вооружение Украине, нарочито, демонстративно не признает Крым российским, поддерживает крымско-татарский сепаратизм, экстремистов и радикалов. Причем не только в Крыму, но и в Сирии, где у Турции тоже есть ряд противоречий с РФ, которые едва не привели к вооруженному конфликту. Поэтому посредничество Турции очень сомнительно», — сказал Безпалько «Газете.Ru».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести в его стране переговоры российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского.