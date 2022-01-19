Американский эксперт: США нужно признать, что Украина никогда не войдет в НАТО

США следует признать, что Украина будет иметь нейтральный статус и никогда не станет членом НАТО. Такое мнение высказала издатель и редакционный директор журнала «Нейшн», вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел, пишет ТАСС.

Издатель указала, что противостояние с Москвой не отвечает интересам Вашингтона, во всяком случае в этом направлении.

В Washington Post она написала: «Учитывая, что США крайне необходимо сосредоточить внимание и ресурсы на вызовах, связанных с пандемией, ослабляющим экономическим неравенством, глубокой расовой разобщенностью, катастрофическими изменениями климата, а также в свете того, что администрация готовится к противодействию Китаю, последнее, что нам нужно, это опосредованная война с россиянами из-за Украины или, не дай бог, прямой конфликт».

Хойвел также считает, что Вашингтон не слишком успешен в дипломатии. Издатель называет это проблемой. Она связывает это с тем, что американские власти до сих пор находятся «в сладком дурмане» из-за того, что стали единственной сверхдержавой после распада Советского Союза. Хойвел отметила, что из-за этого у США появилась привычка не идти на компромиссы и рассчитывать, что удастся настоять на своем.

Эксперт напомнила, что за территорией США больше их военных баз (около 800), чем дипмиссий. Она также указала на привычку Вашингтона вводить санкции.

«Мы говорим об основанном на правилах международном порядке, но уважаем его, только если сами устанавливаем эти правила, зачастую освобождая себя от их выполнения», — заключила Хойвел.

Также специалист привела в пример, по ее словам, «глупый подход» США. Она напомнила о случае, когда российский президент Владимир Путин потребовал, чтобы США согласились не принимать Украину или Грузию в НАТО, переговорщик от Госдепа Уэнди Шерман отверг это. Он назвал такой вариант «непроходным» и сослался на то, что Вашингтон «не позволит никому покончить с принципом «открытых дверей» НАТО.

Хойвел считает это глупостью, так как «три президента — Барак Обама, Дональд Трамп и Байден — уже дали понять, что у США нет таких национальных интересов», из-за которых они могли бы направить военный контингент на Украину или в Грузию.

Хойвел добавила, «НАТО, вероятнее всего, никогда не примет ни одну из этих стран».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не станут отправлять свои войска на Украину, но направят другую военную помощь. По его словам, отправка дополнительных ротационных войск на Украину не планируется, а Национальная гвардия Флориды занимается своими привычными делами.

Также обозреватели газеты The New York Times написали, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости этого шага, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указывают, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.