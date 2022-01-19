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Меркель предложили новую работу

DPA: Меркель предложили работу в ООН

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Markus Schreiber/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в ООН.

В публикации отмечается, что Гутерреш направил предложение Меркель в письме, ответа пока не последовало. Однако в самой организации считают, что экс-канцлер вряд ли примет предложение о работе.

Под глобальными общественными благами ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.

Ранее газета Bild, ссылаясь на источники, сообщила, что Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. По их данным, в мае Германия использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Вместе с тем правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать такое решение, чтобы не было впечатления, «что оно было единственным противником продажи».

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