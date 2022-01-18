В Польше ввели режим киберугрозы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы первой степени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Правительственный центр безопасности.

Отмечается, что режим киберугрозы ALFA-CRP введен из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных. В центре не уточнили, в чем заключается угроза и от кого она исходит.

«Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем», — пояснили в ведомстве.

Утром 14 января на сайты украинских министерств и ведомств произошла атака. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Россия с крайне высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства, добавив, что украинская сторона «уверена в этом на 99,9%».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность России к кибератакам на украинские сайты.