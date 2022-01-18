Песков заявил, что Путин обсуждал с Лукашенко протесты в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин в первые дни января проводил длительные телефонные разговоры по ситуации в Казахстане, в том числе с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В первые дни января действительно президент Путин провел целый ряд длительных подробных телефонных разговоров со своими коллегами по ОДКБ, включая Александра Григорьевича Лукашенко. С ним действительно тоже были весьма и весьма продолжительные обсуждения. Имеется ввиду по событиям в Казахстане», — отметил представитель Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным разработал план операции по отправке миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Он отметил, что это был первый случай, когда силы ОДКБ были в действительности задействованы для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств — членов Организации.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков по просьбе казахстанских властей в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии организации в стране.