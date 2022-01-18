Посол Украины Мельник призвал заставить ФРГ считаться с «великой европейской нацией»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник посетовал, что его страна не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация» и «влиятельный субъект политики». Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ»

Мельник видит в этом причины того, что интересы Киева зачастую игнорируются Берлином. При этом он считает, что все же украинские дипломаты в Германии «смогли мощно заявить» о себе, в результате чего немецкая элита, «журналистский бомонд» «знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь».

Украинский дипломат назвал главным вызовом в двусторонних отношениях государств то, что Берлин может «легко себе позволить» не считаться с интересами Киева. В этом посол обвинил недоработку дипломатов за последние 30 лет. Он считает, что Киев сам не заявлял о себе как о великой культурной европейской нации.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2».