«Не наш путь»: в Госдуме призвали депутата Федорова воздержаться от предложений о ядерном ударе по США

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал своего однопартийца депутата Евгения Федорова воздержаться от высказываний о предупредительной ядерной атаке на США. В беседе с «Газетой.Ru» политик заявил, что у России есть более действенные методы воздействия на США и другие страны НАТО.

«Я думаю, что нужно воздержаться от подобного рода заявлений. Особенно на сегодняшнем этапе, когда мы еще не получили юридически выверенных письменных ответов на наши предложения, на наши требования. Второй момент — сегодня нанесение ядерных ударов это не наш путь. Независимо от того на полигон или куда-то. Я уверен в том, что у нас есть другого вида военно-технические ответы в плане реакции на ту позицию, или, правильнее сказать, отсутствие должной позиции со стороны стран альянса, которые будут более болезненные и более долгоиграющие», — сказал он.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что решения о нанесении ядерного удара может принимать только президент РФ Владимир Путин.

«Я никогда не комментирую ни депутатов, ни коллег сенаторов. Мне кажется это неэтично. Я просто хочу сказать, что подобные решения может принимать лишь один человек — верховный главнокомандующий», — сказал он.

Ранее Федоров в эфире YouTube-канала «Национальный курс» предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по военному полигону в США. По его словам, такие меры смогут показать возможность ответного удара со стороны России.

3 января лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после совместного заявления ядерных держав необходимо провести саммит.