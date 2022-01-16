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В США заявили, что страна вступила в новую «холодную войну» с Россией

Американский конгрессмен Маккол: США и РФ снова оказались в состоянии «холодной войны»

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Главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Соединенные Штаты и Россия снова оказались в состоянии «холодной войны». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала CNN.

«Я так думаю, потому что, как я полагаю, президент РФ Владимир Путин вновь почувствовал здесь запах слабости», — сказал конгрессмен, отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он, что началась новая «холодная война».

Он также выразил мнение, что если руководство России и начнет «вторжение» на Украину, то для этого уже «настало время». По его утверждениям, российские власти «хотят восстановить славу былой советской империи», а теперь «Украина является житницей России».

Еще политик заявил, что Вашингтон предпринимает недостаточные для сдерживания Москвы усилия.

«Я вижу какую-то жесткую риторику, но не много действий... Вы должны выложить на стол вещи вроде санкций, вам надо говорить о продаже еще вооружений, продаже вооружений Украине», — добавил Маккол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Он отметил, что Вашингтон не хочет возвращения «холодной войны» или мира, который «поделен на блоки».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Отношения России и США
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