Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле призвали США дать конкретные ответы на предложения по безопасности 05:21
Мостовой объяснил, почему не советует Шевченко быть тренером сборной Польши 05:16
Песков заявил, что со стороны России нет эскалации в отношении Украины 05:07
Польский игрок «Динамо» рассказал, как в команде отреагировали на переход... 05:00
Тихонов перечислил российских биатлонистов, заслуживших поездку на ОИ 04:40
Власти Чили объявили угрозу цунами из-за вулкана в Королевстве Тонга 04:39
В Волгограде третьеклассника засосало в грязевой котлован под снегом 04:31
Фигурист Смолкин рассказал о влиянии Тутберидзе на подготовку к ЧЕ 04:18
В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы 04:08
В Испании прервали матч из-за того, что в игрока с трибуны бросили палку 04:02

В Кремле опровергли причастность России к кибератакам на украинские сайты

Песков заявил, что Россия непричастна к хакерским атакам на госсайты Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к атакам на государственные сайты Украины. Об этом говорится в интервью Пескова телеканалу CNN, выдержку которого приводит в Twitter издание The Hill.

По его словам, Кремлю известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Москвы.

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — отметил Песков

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

Соединенные Штаты предложили Украине помощь в расследовании и восстановлении после кибератак.

Аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист предполагает, что страну могут ожидать гораздо более крупные атаки, которые оставят украинцев без тепла, света и денег.

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Россия крайне высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства, добавив, что украинская сторона «уверена в этом на 99,9%».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть