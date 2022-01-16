В Кремле опровергли причастность России к кибератакам на украинские сайты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия непричастна к атакам на государственные сайты Украины. Об этом говорится в интервью Пескова телеканалу CNN, выдержку которого приводит в Twitter издание The Hill.

По его словам, Кремлю известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это «очередное бездоказательное обвинение» в адрес Москвы.

«Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — отметил Песков

Атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла утром 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

Соединенные Штаты предложили Украине помощь в расследовании и восстановлении после кибератак.

Аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист предполагает, что страну могут ожидать гораздо более крупные атаки, которые оставят украинцев без тепла, света и денег.

Глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что Россия крайне высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства, добавив, что украинская сторона «уверена в этом на 99,9%».