США и НАТО выразили готовность снова встретиться с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел 14 января телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сказано в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Сообщается, что стороны обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию с РФ после заседания Совета Россия — НАТО, которое прошло 12 января.

Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы провести новую встречу с российской стороной и «привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

В Министерстве обороны РФ заявили, что игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности. Там подчеркнули, что замминистра обороны Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО довел оценки РФ текущего состояния в сфере евробезопасности. В военном ведомстве отметили, что отношения России и Североатлантического альянса в текущий момент находятся на критически низком уровне.