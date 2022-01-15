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США и НАТО выразили готовность снова встретиться с Россией

Госдеп заявил о готовности США и НАТО к новой встрече с РФ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел 14 января телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сказано в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса, передает ТАСС.

Сообщается, что стороны обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию с РФ после заседания Совета Россия — НАТО, которое прошло 12 января.

Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс готовы провести новую встречу с российской стороной и «привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности показали серьезность противостояния на мировой арене.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

В Министерстве обороны РФ заявили, что игнорирование НАТО инициатив России по деэскалации создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности. Там подчеркнули, что замминистра обороны Александр Фомин на заседании Совета Россия — НАТО довел оценки РФ текущего состояния в сфере евробезопасности. В военном ведомстве отметили, что отношения России и Североатлантического альянса в текущий момент находятся на критически низком уровне.

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Отношения России и США
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