Источник: Киев не обозначил вопросы для саммита Россия-США-Украина

Украина не обозначила вопросы для обсуждения, предлагая организовать трехсторонний саммит в формате Россия-США-Украина. Об этом РИА «Новости» сообщил источник.

«К сожалению, предлагая встречу, Киев не обозначил вопросы для обсуждения», — сказал он.

Он подчеркнул, что если Украина хочет обсудить конфликт в Донбассе, то эту тему надо «напрямую обсуждать с Донецком и Луганском».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о саммите РФ-США-Украина от Вашингтона не поступало.

До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинский лидер предложил президенту США Джо Байдену организовать совместную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на заседании в Атлантическом совете.

Также сообщалось, что Зеленский должен был четко озвучить свою позицию по вступлению Украины в состав НАТО в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.