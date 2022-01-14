Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД прокомментировали заявление Госдепа о причастности Pasrek в поставках... 19:50
Самедов высказался о зарплатах футболистов в России 19:47
Депутат Госдумы объяснил свои слова о платной COVID-вакцине 19:45
Мурашко рассказал о риске повторно заразиться COVID-19... 19:44
Губерниев о ситуации с Джоковичем: в столовых и банях все равны 19:38
В России может начаться переселение жителей регионов с мерзлотой 19:37
Семин выразил надежду, что российские футболисты последуют примеру украинцев 19:31
Попова рассказала о заразности «омикрон»-штамма коронавируса 19:30
Инсайдер рассказал о реакции принца Эндрю на лишение королевского патронажа 19:25
Стало известно об обиде ушедшего в отставку заместителя Набиуллиной 19:23

В Кремле прокомментировали возможные переговоры в формате Россия-США-Украина

Песков: предложений о саммите РФ-США-Украина от американской стороны не поступало

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о саммите РФ-США-Украина от Вашингтона не поступало. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Нет. Пока ничего не поступало», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинский лидер предложил президенту США Джо Байдену организовать совместную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на заседании в Атлантическом совете.

До этого сообщалось, что Зеленский должен был четко озвучить свою позицию по вступлению Украины в состав НАТО в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Эксперт отметил, что во время беседы Байден и Зеленский поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. При этом он выразил мнение, что украинский президент должен был заявить, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине вступать в альянс».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть