В Кремле прокомментировали возможные переговоры в формате Россия-США-Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложений о саммите РФ-США-Украина от Вашингтона не поступало. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Нет. Пока ничего не поступало», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинский лидер предложил президенту США Джо Байдену организовать совместную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на заседании в Атлантическом совете.

До этого сообщалось, что Зеленский должен был четко озвучить свою позицию по вступлению Украины в состав НАТО в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Эксперт отметил, что во время беседы Байден и Зеленский поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. При этом он выразил мнение, что украинский президент должен был заявить, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине вступать в альянс».