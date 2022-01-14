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Тимошенко предупредила о скором подорожании всех товаров на Украине

Лидер «Батькивщины» Тимошенко: инфляция на Украине приведет к подорожанию всего уже весной

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РИА «Новости»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что инфляция в стране приведет к росту цен на товары уже этой весной. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, цены на промышленную продукцию в 2021 году выросли на 62,2%, что стало самым большим ростом за последние 25 лет. Эти изменения, по мнению политика, отразятся на бюджете каждой семьи.

Тимошенко подчеркнула, что будет настаивать на рассмотрении парламентом мер по сдерживанию цен.

Ранее сообщалось, что в стране зафиксирована самая высокая за четыре последних года инфляция. Инфляция на потребительском рынке в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем составила 0,6%, а за год в целом — 10%. Это самый высокий показатель с 2017 года.

В декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Сильнее всего подорожали яйца и овощи. В 2020 году рост цен на продукты составил в среднем 5%. Нацбанк в 2021 году, пытаясь вернуть инфляцию к целевому уровню, с 23 июля 2021 года повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, с 10 сентября — до 8,5%, с 10 декабря — до 9%.

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