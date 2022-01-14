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Обнародована запись звонков экс-президента Туниса перед побегом из страны

Стало известно, кому Зин аль-Абидин Бен Али мог звонить во время начала «арабской весны»

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Global Look Press

«Би-би-си» обнародовала записи переговоров экс-президета Туниса Зина аль-Абидина Бен Али, когда он вылетал из страны в 2011 году во время начала «арабской весны». Издание полагает, что записи проливают свет на последние минуты правления Бен Али, который руководил страной 23 года и получил статус диктатора.

На одной из записей, датированной 13 января 2011 года, Бен Али звонит медиа-магнату Тараку Бен Аммару, который когда-то убедил Джорджа Лукаса снимать «Звездные войны» в Тунисе, и обсуждает с ним свое телеобращением к нации, которое он сделал, пытаясь предотвратить массовые демонстрации. В словах и тоне голоса Бен Али слышится самоирония и растерянность.

BBC утверждает, что записи прошли судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которых не было обнаружено следов монтажа и фальсификации. Кроме того, голос Бен Али, умершего в изгнании в 2019 году, узнали несколько человек, знакомых с ним лично. Однако, несколько «заинтересованных лиц» назвали их подделкой.

Зин эль-Абидин Бен Али был свергнут в 2011 году в результате восстания, в ходе которого погибло около 300 человек. Волнения в стране начались после того, как продавец фруктов и овощей Мохамед Буазизи в знак протеста против коррумпированной полиции устроил самоподжег. Впоследствии волнения в Тунисе перекинулись на другие страны, запустив так называемую «Арабскую весну», в результате которой в Египте и в Йемене произошли революции, в Ливии и Сирии начались гражданские войны. Произошло гражданское восстание в Бахрейне, массовые протесты — в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане. Менее значимые протесты охватили Кувейт, Ливан, Мавританию, Саудовскую Аравию, Судан, Джибути и Западную Сахару.

Ранее стало известно, что Усаме бен Ладену не нравилось, что в событиях «Арабской весны» созданная им террористическая организация «Аль-Каида» (организация запрещена в России) почти не принимала никакого участия.

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