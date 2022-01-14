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Танцующий Борис Джонсон покорил сеть

Опубликовано видео танцев Бориса Джонсона на тайной вечеринке во время локдауна

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stimmo/Twitter

Видеоролик с танцем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стал вирусным после скандала с нелегальными вечеринками на Даунин-стрит в разгар пандемии.

Пользователь Glenn Kitson выложил в Instagram видеозапись, на которой Джонсон танцует с темнокожей женщиной средних лет, а вокруг стоят несколько десятков человек в костюмах.

Ролик перепостили в Twitter, после чего он стал распространяться по социальным сетям.

Где и когда была сделана запись не сообщается, но многие пользователи уверены, что на видео Джонсон танцует на одной из тех вечеринок, которые проходили во время локдауна в Великобритании, когда простым британцам было запрещено собираться даже на улице.

Ранее стало известно, что одна из таких вечеринок проходила накануне похорон мужа королевы Елизаветы Второй принца Филиппа.

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