Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Иракская женщина и двое детей были ранены в ходе ракетного обстрела посольства США в Багдаде. Об этом 14 января сообщает Middle East Eye.

По данным издания, две ракеты из трех попали в школу, расположенную возле здания посольства. Еще две были сбиты системой ПВО, расположенной в посольстве.

Издание отмечает, что США обвиняют в атаках ополченцев, связанных с Ираном. В ходе атак использовались беспилотники самолетного типа и дроны.

Ряд вооруженных группировок открыто объявили, что возобновят военные операции с 1 января и нанесут удары по всей инфраструктуре США в Ираке, включая военные объекты и дипломатические штабы.

Ранее с использованием беспилотников было совершено нападение на резиденцию премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми. В результате пострадали десять охранников аль-Казыми. МИД Ирака назвал нападение терактом.