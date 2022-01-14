WSJ: Путин заткнул западных политиков за пояс

Успех политики президента России Владимира Путина является показателем интеллектуальной и политической несостоятельности Запада. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The Wall Street Journal Уолтер Мид.

По его мнению, в последние десятилетия западные дипломаты «заблудились в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности» и пренебрегали российским лидером как «пережитком отвергнутого прошлого». Путин, как пишет обозреватель использовал это время «по-другому, восстанавливая Советский Союз под носом у беспомощного, сбитого с толку и занятого своими проблемами Запада». Именно он на большей части постсоветского пространства решает «кому править, а кому лить слезы», добавляет он.

«Убежденные в том, что в наш просвещенный постисторический век старые правила силовой политики применять нельзя, европейцы болтали о мягкой силе, в результате чего лишь оказались «не у дел» при проведении ключевых переговоров между США и Россией по Украине. По мере того как Китай и Россия становились все более могущественными, уверенными в себе и агрессивными, американцы с энтузиазмом взяли на вооружение политику грубой и подлой поляризации и внутренних культурных войн», — полагает автор.

Разногласия относительно новых санкций в отношении России, которые могут ударить по Европе, а также зависимость от российской нефти и газа Путину «нечего бояться», предполагает он.

«До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов за наш счет», — резюмирует автор.

Ранее The Wall Street Journal писала о том, что последние 15 лет Россия якобы всячески пытается заново утвердить свою гегемонию на постсоветском пространстве, и решимость российского лидера Владимира Путина сделать это в данном случае основана на его уверенности в том, что распад Советского Союза стал «крупной геополитической катастрофой». По версии обозревателей газеты, Москва вмешивается в дела Грузии, Белоруссии, Украины, а теперь и Казахстана, чтобы приблизить эти государства к себе и якобы подавить инакомыслие, связанное с разворотом в сторону Запада.