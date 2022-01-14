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Хакеры обрушили украинские государственные сайты

В пятницу произошла кибератака на госсайты Украины

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Сайты украинских министерств и ведомств оказались заблокированы утром 14 января. Об этом сообщает Cybernews .

На главных страницах сайтов размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщается, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».

«Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее, За Волынь, за ОУН, УПА (организация запрещена в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в сообщении.

По данным издания, кибератаки на инфраструктуру Украины регулярно происходит с 2014 года, когда в стране случился госпереворот против Виктора Януковича. Хакеры выводили из строя энергоблоки Украины, кассы в супермаркетах, банковские системы, нарушали радиационный контроль на Чернобыльской АЭС.

Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым оказание военной помощи Киеву и «наращивание Россией военной группировки».

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