Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич: Запад не дал адекватный ответ на предложения по безопасности

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии адекватного ответа или реакции по предложениям о гарантиях безопасности со стороны партнеров по организации, сообщает «Интерфакс».

«Все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий, по своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности, считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности для того или иного государства и способов обеспечения своей безопасности», — посетовал постпред РФ при ОБСЕ.

По его словам, после первой дискуссии Совета Россия-НАТО (СРН) представители РФ убедились в том, что необходимо юридически закрепить предложенные МИД гарантии безопасности.

«Фундаментальные различия, которые мы почувствовали и в Женеве, и особенно в рамках дискуссии СРН о том, как трактуется принцип неделимости безопасности, конечно, это еще и еще раз убеждает в правоте аргументов российской стороны, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридической форме, и это было сделано абсолютно недвусмысленно», — подытожил Лукашевич.

Ранее он заявил, что президент России Владимир Путин определит дальнейшие шаги после доклада о переговорах с США и НАТО.