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В Кремле ответили на вопрос о приезде в РФ Токаева

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если появятся сроки приезда в РФ главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, об это отдельно оповестят. Об этом представитель Кремля рассказал на ежедневном брифинге с журналистами.

По словам Пескова, ранее направленные приглашения президенту Казахстана все еще действуют.

Как заметил Песков, сохраняется важность дальнейшего диалога Москвы и Нур-Султана.

«Все эти приглашения остаются в силе. Контакт важен для наших стран, и он должен продолжаться», — обратил внимание пресс-секретарь российского президента.

Возможной даты приезда Токаева в Россию пока нет.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Также в Кремле прокомментировали завершение миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

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Протесты в Казахстане
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