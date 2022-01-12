В Госдепе надеются, что США не придется вводить жесткие санкции против России

Соединенные Штаты надеются, что Россия продолжит участвовать в дипломатическом процессе со странами Запада, а угроза новых серьезных санкций в отношении страны останется гипотетической. Об этом заявил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

«Мы надеемся, что Россия решит продолжить участие в этом дипломатическом процессе. Не нам решать, что выберут или не выберут русские. Нам решать, каковы наши предпочтения, на что мы готовы пойти. Мы готовы заниматься дипломатией. Это остается нашим основным приоритетом», — заявил представитель Госдепартамента США.

По его словам, в противном случае Россию ждут «беспрецедентные» для экономики страны последствия.

«Мы четко обозначили альтернативу <…> — сильный ответ с беспрецедентными последствиями для российской экономики, для Российской Федерации. Мы надеемся, что эта угроза останется гипотетической», — отметил он.

Условиями для этого, пояснил представитель Госдепа, являются деэскалация и продолжающийся диалог Москвы с западными странами.

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Также они предложили в случае эскалации конфликта на Украине ввести ограничительные меры в отношения президента РФ Владимира Путина, руководителей МИД, Минобороны и начальника Генштаба.

Ранее газета The New York Times писала, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения на Украину.