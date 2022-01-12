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В Польше считают, что США хотят втянуть Россию в войну

Myśl Polska: США втягивают Россию в войну в защиту своего образа жизни

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Denis Balibouse/Reuters

Обозреватель Адам Смех в статье для польского издания Myśl Polska объяснил, какие цели могут преследовать Соединенные Штаты в переговорах с Россией.

«На мой взгляд, ничего из этого не выйдет. США и их монстр НАТО явно находятся на пути к переломному моменту конфликта», — пишет автор.

Россия, полагает Смех, при этом не может сдавать позицию, так как ее «прижали к стене, за которой не осталось ничего, кроме смущения и поражения», и уступки дискредитируют не только политику российской власти на протяжении более двадцати лет, но и саму страну.

«В Кремле должны осознавать последствия нынешней ситуации – Россия должна отреагировать. Война будет неизбежна, если США не отступят от своей позиции. Конечно, Соединенным Штатам, а точнее их правящей элите, есть что терять «в защиту» своего образа жизни, противоречащего старым ценностям Запада. Они не хотят ядерной войны, потому что ее никто не выиграет. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в нее Россию, что они и делают», — пишет обозреватель.

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялось первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча продлилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января. 13 января пройдут консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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